Новый ингалятор на четверть сокращает количество приступов астмы
Новая разновидность ингаляторов может заметно сократить число приступов астмы, связанных с серьёзными нарушениями дыхания. Это уже подтвердили клинические исследования.
В Великобритании провели клинические исследования нового ингалятора, который сочетает в себе два лекарственных препарата, до последнего времени принимавшихся по-отдельности. Эта комбинация привела к тому что количество приступов астмы у добровольцев сократилось приблизительно на 25%. В России от астмы страдает около 10% населения, многие сталкиваются с серьезными дыхательными нарушениями, когда их дыхательные пути воспаляются.
Астма неизлечима, но существуют многочисленные лекарства, позволяющие держать её под контролем. Обычно астматики имеет два ингалятора, каждый из которых позволяет прямо направить действующие вещества в дыхательные пути для борьбы с воспалениями. Первый из них, обычно во флаконе коричневого цвета, используется для профилактики появления этих симптомов. Второй ингалятор, обычно синего цвета, применяется уже при наступлении симптомов для их облегчения. Хотя они довольно эффективны при корректным использовании, многие астматики забывают применять коричневый ингалятор для профилактики.
Учёные из Ноттингемского университета надеются, что сочетание двух этих ингаляторов в одном поможет пациентам более эффективно справляться с приступами астмы. В исследовании приняли участие более 3 000 пациентов, которых разделили на две группы. Первая использовала ингалятор с активным действующим веществом, а вторая - такой же ингалятор, содержащий плацебо. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ноттингема
Медицина
один из крупнейших и престижных университетов Великобритании и мира. Этот публичный исследовательский университет расположен в центральной части города Ноттингем в Англии
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