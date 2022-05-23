Опасны ли таблетки с кальцием для сердца
Миллионы россиян принимают пищевые добавки с кальцием для укрепления костей. Но могут ли они представлять особый риск для сердечно-сосудистой системы?
Популярность таблеток с кальцием постоянно растёт, поскольку ученые и врачи бомбардируют нас сообщениями о том, что этот минерал чрезвычайно важен для здоровья костей. А у людей пожилых минеральная плотность костей ослабевает, поэтому им и требуется защищаться от падений и переломов с помощью данных добавок. И вот новое исследование показало, что пожилые люди с одной из распространённых кардиологических проблем на треть чаще уходят из жизни раньше времени по любой причине, если они принимают данные пищевые добавки.
Речь идёт об аортальном стенозе, который представляет собой скопление кальция на лепестках клапана сердца - тонкой ткани, открывающей и закрывающей эти клапаны. Чем больше там скапливается кальция, тем менее подвижным становится лепесток, и это нарушает процесс полноценного заполнения сердца кровью и отхода этой крови по всему организму. Исследователи из Клиники Кливленда наблюдали приблизительно за 2 650 человек с аортальным стенозом. Они обнаружили, что приём кальция как с витамином D, так и без него, практически удваивал риск смерти от болезней сердца, по сравнению с теми, кто кальций не принимал.
Кроме того, таким пациентам на 48% чаще требовались хирургические операции по замене клапанов, они на 31% чаще умирали по любым причинам. В последние годы целый ряд исследований подверг сомнению безопасность рекомендаций о приёме добавок с кальцием. В 2019 году ученые из Университета Тафтса в Массачусетсе на основе анализа историй болезни более 27 000 американцев обнаружили связь между повышенными дозами кальция и раком. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тафтса
Медицина
частный исследовательский университет в США. Расположен в городах Медфорд и Сомервилл (Большой Бостон), штат Массачусетс
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