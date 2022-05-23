Большая часть детей в загрязнённых городах имеют слабые легкие
Почти 53% маленьких жителей городов с высоким уровнем загрязнения воздуха имеют нарушения в лёгких. К такому выводу пришли ученые Chittaranjan National Cancer Institute.
52,8% детей, которые живут в таких загазованных городах, как Калькутта или Дели, страдают от лёгочных нарушений, как установили индийские ученые. Они также выяснили, что юные жители таких мегаполисов более уязвимы перед расстройствами печени и мозга из-за постоянной инфильтрации крошечными дисперсными частицами, которые они вдыхают.
В исследовании приняли участие 50 000 школьников из Калькутты, Дели и некоторых других городов Индии, страдающих от загрязнений воздуха. По данному показателю Индия сейчас занимает печальное первое место в мире, и уровень загрязнений продолжает расти, поскольку для очистки воздуха и перехода на менее вредные источники энергии, а также транспорта, требуются очень значительные расходы.
Исследование также показало, что тонкие дисперсные частицы проникают в мозг детей, это вызывает у них серьёзные нарушения вроде синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Поскольку мозг поглощает 50% вдыхаемого кислорода, то загрязняющие вещества именно туда проникают быстрее всего, провоцируя разного рода расстройства. Мальчики оказались в 5 раз более уязвимыми перед данными расстройствами, чем девочки. Что касается взрослых людей, то у них атаки вредных частиц провоцировали старческое слабоумие и болезнь Паркинсона, как установили учёные. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Chittaranjan National Cancer Institute
Медицина
Больница и научно-исследовательский институт по лечению рака и один из 25 региональных онкологических центров в Индии
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