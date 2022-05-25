Вирусологи считают, что «Спутник V» надо поменять
Сейчас эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится в фазе затишья, как рассказал вирусолог Сергей Нетесов. Но ковид продолжает распространяться среди населения и может спровоцировать новую вспышку.
Нетесов отметил, что эксперты не знают, как долго может продлиться это затишье, поскольку циркуляция коронавируса продолжается. Сейчас уровень заражений намного меньше, он уже упал до минимумов, отмечавшихся в апреле 2020 года. Но ничто не мешает коронавирусу продолжать мутировать и дальше, что может привести к появлению новых более заразных вариантов.
Также пока учёным неизвестно, какова продолжительность иммунитета, появляющегося у человека после заболевания штаммом Омикрон. В этих условиях нужно обязательно продолжать вакцинацию, особенно представителям групп риска, в которые входят граждане пожилого возраста и жертвы разного рода хронических заболеваний. Вакцинироваться в обязательном порядке нужно пациентам с диабетом и людям с ожирением.
Нетесов убеждён, что людям нужна вакцина конкретно от штамма Омикрон, поскольку созданные на основе уханьского штамма препараты обеспечивают защиту от заражения против этого штамма на уровне не более 25%. Таким образом, наш «Спутник» для этого уже подходит не очень хорошо, и требуется абсолютно новый препарат. Тем более, что уханьский штамм практически исчез с лица земли - его не отмечается более года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Нетесов
Медицина
член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
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