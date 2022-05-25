Новое открытие поможет защитить память
Активность мозга изменяется в течении жизни человека, и одним из рисков данного процесса является вероятность развития деменции или потери памяти. Новые исследования на лабораторных мышах показали, что спинномозговая жидкость содержит в себе инструмент защиты памяти.
Всего три года тому назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) издало предупреждение против применения плазмы молодых людей в качестве непроверенного метода омоложения людей пожилых. Использование этих сомнительных методов омоложения основано на слухах и неправильном понимании результатов научных экспериментов на мышах. Исследование показало, что молодая плазма при переливании в пожилой организм улучшает память и функционал возрастных животных. Однако дальнейшие эксперименты на людях не доказали подобной эффективности.
И вот теперь новое исследование ученых из Стэнфордского университета изучало, может ли переливание спинномозговой жидкости, а не плазмы, привести к омоложению пожилых грызунов. Авторы исследования брали спинномозговую жидкость из организма 10-недельных мышей и вкалывали в организм грызунов в возрасте 20 месяцев. Через три недели исследователи решили проверить память мышей старшей возрастной группы. Оказалось, что переливания плазмы всё-таки произвели омолаживающий эффект на стареющий мозг и укрепили его функционал. Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, что спинномозговая жидкость улучшила процесс пролиферации и дифференциации клеток, которые впоследствии становились различными типами клеток центральной нервной системы под названием олигодендроциты.
Эксперименты с человеческой спинномозговой жидкостью дали аналогичный, но чуть менее выраженный эффект. Ключевая роль олигодендроцитов состоит в производстве обогащенной жиром субстанции под названием миелин. Он формирует защитную оболочку нервов. Получавшие спинномозговую жидкость мыши помимо олигодендроцитов имели и более прочную миелиновую оболочку нервов в гиппокампе - части мозга, важной для памяти. А это, по мнению авторов, приводило к улучшению проводимости нервов в данной зоне мозга и тем самым укрепляло память. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
Медицина
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