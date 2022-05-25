Вакцина от коронавируса не влияет на фертильность или беременность
Прививка от коронавирусной инфекции никак не влияет на фертильность или исход беременности. К такому выводу пришли учёные из Йельской школы медицины.
Получающее вакцины на основе микроРНК женщины не производят большее количество антител, способных снизить их фертильность, как показало исследование. Кроме этого, его авторы обнаружили, что беременные мыши после получения этих вакцин не сталкивались с большим количеством побочных эффектов и производили нормальное потомство. Исследование обеспечило дополнительные доказательства того, что существующие вакцины безопасны не только для планирующих стать мамами женщин, но и для тех, кто уже вынашивает детей.
Исследование было направлено на то, чтобы успокоить значительное количество будущих мам, отказывающихся по той или иной причине от вакцинации. Благодаря господствующим в интернете теориям заговора они убеждены в том, что вакцины негативно влияют на фертильность и на беременность. Одна из этих теорий гласит, что прививки могут якобы уменьшить фертильность за счёт увеличения производства антитела против белка синцитина-1. А появление этих антител мешает развитию плаценты и предотвращает беременность.
Но это исследование показало, что анализы крови вакцинированных и невакцинированных женщин никак не различались между собой по уровню анти-синцитина-1. Кроме того, вообще не обнаружено этих антител у вакцинированных людей. Вакцины, полученные во время беременности, не увеличивают количество родовых от дефектов, как показали эксперименты, не ухудшают течение этого процесса и никак не влияют на риски для матери и ребёнка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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