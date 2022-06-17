Снижение темпов коронавируса отметили в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения вновь подчеркнула позитивный тренд снижения показателей заболеваемости за прошедшую неделю. Однако он перекрывается повышением смертности на 4%.
ВОЗ издала очередной бюллетень, касающийся эпидемической обстановки в мире. Здесь отмечается, что за неделю с 6 по 12 июня уровень заражений COVID-19 практически во всех регионах нашей планеты кроме Восточного Средиземноморья снизился. Наибольшее снижение отмечалось в западной части Тихого океана, позитивные данные пришли и из Европы - здесь заболеваемость сократилась на 8%.
Однако в Америке она выросла на 13%, а в Юго-Восточной Азии - на 33%. Возможно, это связано с большими объёмами тестирований. За неделю в мире зарегистрировано еще 3,2 млн заболеваний коронавирусом, но эксперты убеждены в том, что это лишь верхушка айсберга. Омикрон чаще вызывает легкое течение болезни, люди не проходят через тесты.
Подлинный масштаб пандемии можно оценивать по числу госпитализаций и смертей. Показатель летальности пока не изменился, хотя в некоторых регионах он заметно вырос. Например, в Америке - на 21%. За неделю в мире зарегистрировано 8,7 тысяч летальных исходов из-за коронавируса. К настоящему моменту, по официальной статистике, ковидом переболели 535 миллионов человек, а скончались свыше 6,3 млн. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
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