Пандемия идёт на спад везде кроме Америки и Африки
По данным Всемирной организации здравоохранения, за истекшую неделю количество заражений COVID-19 и летальных исходов во всём мире продолжало идти на спад. Эту радужную статистику портят лишь информация из Америки и Африки.
Еженедельная статистика от Всемирной организации здравоохранения показывает, что на прошлой неделе в нашей планете зарегистрировали чуть более 3,8 млн заражений COVID-19 и около 15 000 летальных исходов. Это, соответственно, на 17% и 3% ниже, чем за аналогичный период ранее. Однако радоваться пока преждевременно, поскольку большинство экспертов уверено в том, что статистика недостоверна. Объём тестирований снижается в большинстве стран мира, падает и строгий эпидемический надзор.
Ранее эксперты говорили, что официально зарегистрированное количество смертей от коронавируса следует увеличить в три раза, чтобы понять, сколько действительно жизней унёс этот вирус. Если подходить с таким инструментом к статистике из России, то наши потери за два года пандемии составят около 1 млн человек. И статистика по избыточной смертности от Росстата это подтверждает. А в США, таким образом, настоящие потери превысят 3 млн человек.
В целом, в США опять растет количество заболевших, несколько дней тому назад произошёл скачок в несколько раз - с 15 000 до 85 000 случаев в сутки. В некоторых штатах снова начали вводить масочный режим, вызвав крайнее неудовольствие местного населения. Уровень заболеваемости вырос за неделю на треть и в Африке. А на территории Индии фиксируется повышение показателей смертности на 70%, но многие относят это к задержкам по предоставлению отчётов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
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