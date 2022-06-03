Уровень заражений коронавирусом в мире снижается
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в мире уменьшилось на 11%. Вполне возможно, что это связано с уменьшением количества проводимых тестов.
За истекшую неделю коронавирусом заразились более 3,3 млн человек, а скончались чуть более 9 000 человек, что составляет приблизительно 0,3%. А с учётом того, что огромное количество пациентов с ковидом через тесты не проходили, сейчас смертность от коронавируса в мире приближается к 0,1%, что вполне сопоставимо с летальностью гриппа. Также, как сообщили эксперты ВОЗ, количество летальных исходов за неделю уменьшилось на 3%.
Последние пиковые значения по заражениям в мире приходились на январь 2022 года, когда на планете бушевал штамм Омикрон. С тех пор в большинстве стран мира продолжается устойчивое снижение. Впрочем, количество смертельных исходов пока растёт в Западно-Тихоокеанском регионе, в Африке и Америке. На территории США более 736 тысяч заболевших за неделю, и это очень много. Также в США 2 461 смерть.
По уровню летальных исходов Россия идёт на четвёртом месте после Бразилии и Италии - 605 смертей за неделю, а на пятое вырвался Китай с 578 смертями. Причем статистика по Китаю отовсюду поступает весьма противоречивая, где-то говорится о том, что там в сутки заражается несколько сот человек, где-то - несколько тысяч, где-то - десятки тысяч, и понять, где цифры правильные, довольно сложно.
Всего на планете коронавирусом официально заражено более 527,6 млн человек с начала пандемии, скончались 6,29 миллиона. Пока пандемия не прекращается, но устойчиво идёт на спад, и это отмечают все. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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