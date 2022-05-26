Скворцова считает, что коронавирус не даст о себе забыть
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная пандемия может в ближайшее время закончится. Но сам ковид никуда не исчезнет и продолжит неприятно напоминать о себе.
Полное исчезновение коронавируса, как, например, это случалось с оспой или полиомиелитом, маловероятно. Этот вирус постоянно мутирует, а значит, он живёт и эволюционирует подобно гриппу. Сложно себе представить, чтобы грипп исчез с лица земли, и подобного не случится с коронавирусом. По словам Скворцовой, он будет время от времени возвращаться.
При этом она рассказала о вакцине "Конвасэл", которую разработали эксперты руководимого ею учреждения. Сейчас проводятся клинические исследования, их продолжительность уже превысила 6 месяцев. И за этот срок не отмечается уменьшения защитных свойств препарата. Примечательно, что ни один из добровольцев не заболел коронавирусом в симптоматической форме.
Только у одного участника было выявлено заражение, но он перенес болезнь без всяких симптомов. После регистрации "Конвасэл" станет уже четвёртой российской вакциной от коронавируса. Таким образом наша страна окажется в мировых лидерах по количеству зарегистрированных препаратов. Правда, официального признания в мире пока не получил ни один из них, даже «Спутник V» до сих пор не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Европейским медицинским агентством. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вероника Скворцова
Медицина
Глава Федерального медико-биологического агентства России
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