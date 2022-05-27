Скворцова не ожидает новой мощной волны в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова не считает, что Россия может столкнуться с новой мощной волной заражений ковидом, подобной той, что наблюдается в США. Однако она признаётся, что прогнозы в этом плане делать довольно проблематично.
Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в России уже перевалило за 50% от числа тех, у кого выявляют коронавирус. С учётом того, что в России господствует штамм Омикрон, а у большинства его жертв он вызывает лишь легкую форму болезни, можно предположить, что уровень тестирований в нашей стране резко снизился. И подлинное число заболевших намного выше, чем это отражается в статистике. Впрочем, эксперты не раз говорили, что о ситуации с пандемией в том или ином регионе нужно судить не по числу заболевающих, а по количеству госпитализаций и смертей.
В этом плане пандемия в России вышла на плато. Каждый день в больницы доставляется около 2 000 россиян, что очень немного с учетом масштабов нашей страны, а количество смертей уже устойчиво ниже 100. Но даже при такой ситуации новых волн исключить нельзя, что подтвердила Вероника Скворцова.
Она отметила, что не ожидает развитие какого особо мощного всплеска вроде того, что опять наблюдается в США, где количество заболевающих переваливает за 100 000 в сутки, а уровень смертей за 350. Однако с учётом постоянных мутаций коронавируса и его видоизменений довольно сложно предсказывать, как он в дальнейшем себя поведёт. Следовательно, какие-то скачки заболеваемости не исключены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вероника Скворцова
Медицина
Глава Федерального медико-биологического агентства России
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