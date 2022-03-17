Каждое пятое заражение коронавирусом в США приходится на «стелс-омикрон»
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, так называемый вариант «стелс-омикрон» теперь отвечает за 23% всех случаев заражения коронавирусом на территории США. И заболеваемость в этой стране снова начала расти.
Как и предсказывали ученые, коронавирус в очередной раз мутировал, что опять спровоцировало новую волну заражений. Очень высокие цифры заболеваемости отмечаются в Германии, а в Великобритании суточное количество заболевших снова перевалило за 100 000 человек. Аналогичная ситуация наблюдается на территории США, где на долю новых мутаций подварианта Омикрона под названием ВА.2 приходится уже 23% всех положительных тестов на коронавирус, как установили эксперты из CDC.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что общее мировое количество случаев заражения коронавирусом снова разворачивается в сторону роста после нескольких недель устойчивого снижения. Опять-таки, это вызвано вариантом «стелс-омикрон», который представляет собой не отдельную новую мутацию, а подвариант штамма Омикрон. Стелсом его прозвали за способность оставаться невидимым для иммунной системы, успешно преодолевая ту защиту, которая вырабатывается в организме человека после перенесённой болезни или вакцинации.
В некоторых регионах США вроде Нью-Джерси и Нью-Йорка вариант «стелс-омикрон» уже почти является доминирующим и отвечает за 40% всех заражений. Пока он не стал номером один в Америке, но это лишь вопрос времени. К счастью, «стелс-омикрон» не провоцирует тяжелое течение коронавируса, и в этом плане его можно сравнить с изначальным штаммом Омикрон. Но он оказывается еще более заразным, а это неизбежно повлечет за собой увеличение показателей госпитализации и смертности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Здоровье
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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