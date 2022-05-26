Лекарство от преждевременной эякуляции появилось на горизонте
Британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline разрабатывает препарат для лечения преждевременной эякуляции. Наблюдения показывают, что он может продлить мужчинам время радости от секса, в среднем, на две минуты.
Новая таблетка может помочь представителям сильного пола оттянуть наступление оргазма почти на две минуты. Этот препарат увеличивает период от начала стимуляции половых органов до наступления оргазма на 77%. Лекарство работает за счёт блокирования выделения вызывающих удовольствие химических веществ в мозге, которые и связаны с процессом эякуляции.
В ходе экспериментов учёные просили мужчин мастурбировать три часа после приёма таблеток. В контрольной группе представители сильного пола получали плацебо. Авторы исследования надеются, что полученные результаты будут применимы и в условиях полноценного сексуального контакта, как это уже отмечено в ходе многообещающих экспериментов с участием животных.
По статистике, мужчинам требуется около 5 минут активной стимуляции полового члена для достижения оргазма. У кого-то это процесс растягивается, что доставляет немалую радость их партнёрам, но практически каждый третий мужчина сталкивается с преждевременной эякуляцией, которая достигается практически через несколько секунд после пенетрации. К сожалению, обращающимся с этой проблемой к специалистам пациентам рекомендуют лишь психотерапию и различные технологии самоконтроля, которые далеко не всегда помогают. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий