Вино вылечит от преждевременной эякуляции
Вполне возможно, что вино таит в себе секрет победы над преждевременной эякуляцией. За счёт приёма таблеток с компонентами красного винограда мужчины в ходе исследования смогли продержаться в постели дополнительные полторы минуты.
Красное вино может содержать секрет победы над преждевременной эякуляцией. Но не спешите бросаться в магазин и покупать «лечебные» бутылки. Ведь дело не в спирте, а в флавоноидах, которые содержатся в изобилии в винограде, а также в разных видах лука и зелёного чая. Именно они помогли 12 гетеросексуальным мужчинам, страдающим от преждевременной эякуляции, увеличить период до достижения оргазма.
В ходе экспериментов они ежедневно принимали капсулы, содержащие кверцетин. Продолжительность приёма составляла 12 недель, также в состав таблеток входил экстракт зверобоя. Испанские учёные обнаружили, что продолжительность полового акта у мужчин, у которых раньше она не превышала двух минут, за счёт приёма этих таблеток увеличилась на 77 секунд. Исследование проводилось учеными из испанского Murcian Institute of Sexology.
Правда, стоит отметить, что финансирование этого проекта осуществила компания, которая как раз и производит данные капсулы. А одним из авторов исследования является ученый, финансово связанный с этой компанией. Эксперты в области сексуального здоровья уже давно ищут способы лечения преждевременной эякуляции, с которой сталкивается каждый третий представитель сильного пола в течение жизни. Сейчас им рекомендуют самые разные методы, начиная от физиологических для снижения чувствительности полового члена, и заканчивая психологическими вроде борьбы с депрессией и препаратов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Murcian Institute of Sexology
Здоровье
частный медицинский центр, занимающийся лечением различных сексуальных расстройств,
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