Грудное молоко делает малышей умнее
Исследование показало, что младенцы, которые длительное время получали грудное молоко, впоследствии демонстрируют самые высокие показатели в тестах на мышление. К такому выводу пришли британские учёные.
Исследователи из Оксфордского университета нашли ещё одно подтверждение пользы грудного вскармливания для здоровья человека. Те малыши, которые дольше всего получали материнское молоко, оказывались в подростковом возрасте самыми выдающимися мыслителями, что демонстрировали специфические тесты. В исследовании с участием более 7 800 детей была установлена связь между грудным вскармливанием и интеллектом. Причём детей разделили на три группы: получавшие грудное молоко в первые два месяца жизни, в первые четыре, и от четырех месяцев до года.
Именно в третьей группе отмечались самые примечательные результаты в тестах на мышление, которые проводились в 14-летнем возрасте, по сравнению с итогами тестов тех детей, которые вообще грудного молока не получали. По утверждению исследователей, эта разница составляла эквивалент трех баллов уровня IQ.
Впрочем, получавшие грудное молоко на период от 4 до 6 месяцев дети впоследствии лучше всего справлялись с тестами на память, аргументацию и пространственное ориентирование, опять-таки по сравнению с детьми, которые на грудном вскармливании не находились. В их случае тесты проводились в возрасте от 7 до 11 лет. Также грудное молоко было связано с умеренным увеличением общего уровня интеллекта ребёнка, причем даже в том случае, если бралось во внимание интеллектуальное развитие и социально-экономическое положение матери. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует эксклюзивное грудное кормление для ребёнка в первые 6 месяцев жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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