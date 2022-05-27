Почему после коронавируса кофе пахнет неприятно
Исследование позволило получить ответ на вопрос о том, почему у некоторых жертв коронавирусной инфекции после выздоровления кофе вызывает неприятный запах. Дело в химическом веществе под названием 2-фуранметантиол, отвечающем за сильный аромат жареного кофе.
Переболевшие коронавирусом пациенты нередко жалуются на самые разные последствия, которые наблюдаются даже через несколько месяцев после выздоровления. Потеря обоняния относится к числу наиболее распространённых, поскольку коронавирус атакует именно обонятельные рецепторы. Речь идет о состоянии, которое называется в медицине паросмией. При нём знакомые запахи не только исчезают, но и искажаются. То, что раньше казалось приятным, теперь приобретает отвратительный аромат, это относится к запаху кофе.
И вот теперь учёные из Университетского колледжа Лондона выявили так называемый спусковой крючок этой постинфекционной особенности, из-за которой привычные и приятные запахи начинают нам напоминать аромат сточных вод. Найдено 15 различных молекулярных триггеров паросмии. Наиболее часто упоминаемым оказался 2-фуранметантиол, имеющий как раз аромат жареного кофе. Люди с нормальным обонянием идентифицировали запах этой молекулы, как запах кофе, а людям с паросмией он казался невероятно отвратительным и отталкивающим.
Исследователи использовали методику, позволяющую выделять химические вещества из запаха растворимого кофе, что давало возможность переболевшим жертвам коронавируса с паросмией оценить аромат каждого из этих веществ. Большинство из участников эксперимента выбирали одни и те же химические вещества, которые отвратительно пахли для них. При этом в контрольной группе эти же самые вещества оценивались вполне положительно. Паросмия наблюдается в течение нескольких месяцев после заражения, а порой и более длительный период, но, к счастью, у подавляющего большинства пациентов запахи восстанавливаются. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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