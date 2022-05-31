Тест на запах, который покажет, есть ли у вас долгий ковид

"Верный признак того, что у вас паросмия, может появиться при запахе кофе. Для людей с паросмией аромат свежемолотого кофе может быть таким же отвратительным, как горящий мусор. Некоторые продукты и напитки пахнут (и, вероятно, на вкус) отвратительно для людей с паросмией", - сказала врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.

«Определенные ароматические соединения, содержащиеся в пищевых продуктах, оказывают именно этот эффект. Людям с паросмией будет приятно узнать, что их опыт «реален», что мы можем определить другие продукты, которые также могут быть триггерами, и, кроме того, предложить «безопасные» продукты, которые с меньшей вероятностью вызовут проблему», - говорит Захарова.