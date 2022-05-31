Тест на запах, который покажет, есть ли у вас долгий ковид
Долгий ковид подрывает качество жизни значительного количества людей. У некоторых изнурительное состояние проявляется в виде изменения обоняния и вкуса. Новое исследование проливает свет на механизм, который может вызвать паросмию — неправильное восприятие запаха. Верный признак того, что у вас паросмия, может появиться при запахе кофе. Как пахнет ваш кофе?
Длительный ковид — симптомы COVID-19, которые сохраняются еще долгое время после того, как первоначальная инфекция исчезла. Масштабы проблемы трудно оценить количественно. Точно так же задействованные механизмы остаются загадкой.
Паросмия — искаженное обоняние — не является уникальной для пандемии, но она вышла на первый план, когда ковид исказил обоняние людей.
"Верный признак того, что у вас паросмия, может появиться при запахе кофе. Для людей с паросмией аромат свежемолотого кофе может быть таким же отвратительным, как горящий мусор. Некоторые продукты и напитки пахнут (и, вероятно, на вкус) отвратительно для людей с паросмией", - сказала врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.
В новом исследовании, ученые обнаружили, что определенные сильнодействующие молекулы запаха, обнаруженные в кофе, вызывают чувство отвращения, связанное с паросмией.
Возьмем 2-фуранметантиол — самую мощную ароматическую молекулу, о которой вы никогда раньше не слышали. Это одна из тех молекул, которые сводили людей с ума.
Улавливая аромат кофе, команда смогла протестировать составы кофе на добровольцах, у которых была паросмия, и сравнить их реакцию с теми, у кого ее не было.
Из сотни или около того ароматических соединений, присутствующих в кофе, люди с паросмией могут указать те, которые вызывают чувство отвращения.
«Определенные ароматические соединения, содержащиеся в пищевых продуктах, оказывают именно этот эффект. Людям с паросмией будет приятно узнать, что их опыт «реален», что мы можем определить другие продукты, которые также могут быть триггерами, и, кроме того, предложить «безопасные» продукты, которые с меньшей вероятностью вызовут проблему», - говорит Захарова.
Ранее Медикфорум писал о снижении иммунитета.
Оставить комментарий