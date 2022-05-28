Это тромб: отметины на ноге, которые могут указывать на тромбоз глубоких вен
Тромбоз глубоких вен является одним из самых серьезных осложнений хронической венозной недостаточности. Это закупорка кровеносного сосуда тромбом.
Чаще всего тромбы образуются в венах ног и таза. Легочная эмболия (смертельно опасное состояние) происходит, когда тромб отрывается и перемещается в легкие.
Очень важно знать о первых признаках того, что тромб начала формироваться, отмечают медики. Тромбоз глубоких вен почти всегда развивается на одной стороне тела, поэтому отек одной ноги - очень яркий симптом.
По данным Американской кардиологической ассоциации, ключевым признаком является боль в ноге или болезненные ощущения в бедре или голени. Может произойти отек ног, а также появиться красные полосы. Кожа становится очень теплой на ощупь.
На самом деле, тромбы спасают жизнь. Если бы они не образовывались, при любой ране человек истек бы кровью. Организм естественным образом растворяет сгустки после заживления травмы.
Если сгустки не растворяются естественным путем, они ограничивают нормальный приток крови к сердцу, превращаясь в серьезную проблему. Так, легочная эмболия может быть фатальной.
Больше шансов получить тромбоз глубоких вен у тех, кто страдает ожирением, принимает противозачаточные таблетки, имеет варикозное расширение вен. Беременные тоже в группе риска.
Есть также временные ситуации, когда человек подвергаетесь особому риску. Например, если он прикован к постели.
Как болит нога при тромбозе глубоких вен
- Отек пораженной ноги. Редко - на обеих ногах
- Боль часто начинается в икре и может ощущаться как спазмы
- Красная или обесцвеченная кожа
- Ощущение тепла
Чего нельзя делать при проблемах с венами
- Поднимать тяжести
- Ходить в обуви на высоком каблуке
- Заниматься тяжелыми видами спорта
- Прсещать сауну, баню, парилку.
Что нельзя есть и пить при тромбозе
- Копчености, жареное мясо, маринады, консервы
- Слишком жирную еду
- Кофе
- Продукты, влияющие на повышенное газообразование
- Продукты, богатые витамином К (повышает свертываемость крови)
- Алкоголь.
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