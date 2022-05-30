По смертности от ковида Россия на втором месте в мире
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За последние 7 дней на планете выявлено в 4 раза меньше положительных тестов на коронавирус, чем за аналогичный период до этого. Это самое резкое снижение заболеваемости за весь период пандемии.
Как подсчитали эксперты ТАСС, с 15 по 21 мая в мире зарегистрировано 5,7 млн заболевших коронавирусом, а с 22 по 28 мая менее полутора миллионов. Также более чем в два раза снизилась и смертность от коронавируса. Как правило, показатели смертности идут с двух-трехнедельным опозданием вслед за показателями заболеваемости, поскольку коронавирус заканчивается летальным исходом не сразу, а после какого-то длительного периода.
Америка по-прежнему остаётся мировым лидером по заболеваемости и смертности, за последнюю неделю здесь выявлено более 600 000 заболевших, это на 30 000 больше, чем неделей ранее. Но и там уже отмечается спад заболеваемости. Рост отмечается также в Бразилии, где зафиксированы максимумы с середины марта. Вновь увеличилось количество положительных тестов на коронавирус и в Аргентине, а вот в Канаде заболеваемость сократилась более чем в два раза.
В Германии наблюдаются самые высокие цифры по заболеваемости во всей Европе - более 35 000 случаев в день. Однако, вполне возможно, это связано с высоким уровнем тестирования местного населения. Во многих странах количество тестов сокращается, поскольку люди гораздо реже их проходят из-за бессимптомного течения коронавируса, вызванного штаммом Омикрон. Самая тяжёлая ситуация наблюдается в КНДР, где заболеваемость резко пошла вверх с мая этого года. Здесь, правда, тестируют только людей с выраженными симптомами, поэтому подлинной картины увидеть нельзя. Америка остаётся лидером и по смертности - более полутора тысяч летальных исходов за неделю. В России эта цифра составляет чуть более 600 человек, это второй показатель в мире. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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