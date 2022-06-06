Летальность коронавируса упала до минимума за весь период пандемии
На планете отмечается самая низкая смертность от коронавируса с весны 2020 года, когда мир столкнулся с первой волной. Правда, не во всех регионах ситуация обстоит настолько радужно.
Показатели летальности коронавируса на планете опустились до уровня начала весны. Так, за весь май на планете от коронавируса умерло 55 000 человек. Однако Россия по-прежнему входит в число стран-лидеров по смертности от коронавируса, хотя и у нас этот показатель снижается. К примеру, за вчерашний день зафиксировано всего 75 смертей.
Америка не покидает первое место по заболеваемости коронавирусом - за май свыше 3 млн заражений. Это связано, в том числе, и с тем, что в США не снижают темпов тестирований, как во многих других странах мира. Из-за этого отмечено, что по сравнению с апрелем количество заболевших в США увеличилось в два раза и достигло показателей февраля. На втором месте по заболеваемости Германия, а на третьем – Австралия. В пятёрку с более чем миллионом заболевших за май входят также Япония и Франция.
Ранее самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции отмечались в Южной Корее, но теперь число заражение упало в 4 раза - до 15 000 случаев в сутки. В России коронавирус отмечен примерно у 150 000 человек - это минимум с апреля 2020 года. Но Россия на втором месте по смертности с 3,2 тысячами умерших. В Америке в три раза больше - 9,7 тысяч летальных исходов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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