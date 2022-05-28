Избавиться от кислотного рефлюкса и изжоги поможет яблочный уксус: простой и бюджетный рецепт

– Принимайте от одной до двух чайных ложек яблочного уксуса в день. Его можно смешивать с медом в чае или вместо лимона в чае. Многие люди ошибочно полагают, что кислотный рефлюкс и несварение желудка вызваны перепроизводством кислоты. Исследования показывают, что у большинства людей на самом деле все наоборот: вырабатывается слишком мало кислоты для адекватного переваривания съеденной пищи, что заставляет желудок отрыгивать ее для дальнейшего расщепления, – отмечает Хоуз.

приносит немало страданий тем, кто имеет такой диагноз. На первый взгляд, ничего особенно серьезного, однако качество жизни при обострении заметно падает.Кислотным рефлюксом называют состояние, при котором кислота, которая должна находиться в желудке, забрасывается в пищевод, то есть в мышечную трубку, соединяющую ротовую полость и желудок.известны – изжога, боли в области грудины, кислая отрыжка, тошнота, болезненное прохождение пищи, дискомфорт после еды, метеоризм.Диетолог, автор книги «Природные лекарства», отмечает, что симптомы кислотного рефлюкса можно облегчить с помощью натуральных и домашних средств.Характерно, что изжога возрастом усиливается, в то время как уровень желудочной кислоты обычно, напротив, снижается.Нэт Хоуз также рекомендует ввести в свой рацион соленья, суп мисо, квашеную капусту и другие ферментированные продукты. Очень полезно ежедневно выпивать порцию необработанного сока алоэ вера.Первым делом после пробуждения выпейте чашку теплой воды и свежий лимонный сок. Так организм сможет естественным образом сбалансировать уровень кислотности. Это хорошее пищеварительное средство.Придерживайтесь здоровой диеты, советуют специалисты. Нужно избегать большого количества жирной пищи. Откажитесь также от курения и алкоголя, хотя бы при обострении заболевания.Некоторые лекарства могут усугубить болезнь, в том числе лекарства для лечения высокого давления и противовоспалительные препараты.Читайте также: Низкое давление может указывать на серьезные заболевания и даже повышать их риск