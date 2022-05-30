Бессимптомные пациенты с коронавирусом заражают окружающих гораздо реже
Страхи по поводу того, что пациенты с коронавирусом, которые не демонстрируют никаких симптомов, невольно заражают вокруг себя огромное количество людей, оказались необоснованными. Эксперты из Университета Берна в Швейцарии установили, что люди с COVID-19 в бессимптомной форме на 68% менее заразны.
Одним из факторов, обосновывающих обязательный масочный режим, считалась угроза распространения вируса от людей, которые переносят его в бессимптомной форме. Долгое время утверждалось, что если человек болеет коронавирусом без всяких симптомов и не носит при этом маску, он продолжает оставаться таким же заразным для окружающих как и те, кто себя плохо чувствуют и сидят дома. Но этот пациент спокойно передвигается по разным публичным местам, поскольку не подозревает о собственной болезни, продолжая заражать окружающих. И вот теперь швейцарские исследователи это предположение опровергли.
В ходе наблюдений более чем за 30 000 человек было установлено, что носители коронавируса в бессимптомной форме приблизительно на 68% реже передавали этот патоген окружающим, по сравнению с теми, кто болел с видимыми признаками. Новое глобальное исследование затронуло 42 страны, включая Великобританию и США. Оказалось, что бессимптомные носители отвечают не более чем за 14% заражений.
Авторы исследования также установили, что общий риск передачи вируса от бессимптомного носителя приблизительно на две трети ниже. Именно угроза от таких людей и стала главным оправданием жестких карантинных ограничений. К примеру, в Великобритании во время введения общенационального карантина в январе 2021 года правительство заявило, что каждый третий носитель коронавируса не демонстрирует симптомов, но продолжает активно заражать тех, кому эта болезнь грозит в более жесткой форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Берна
Медицина
учебное заведение в столице Швейцарии Берне. Основан в 1834 году на базе Бернской Академии, которая, в свою очередь, была создана в 1805 году на базе богословской высшей школы
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