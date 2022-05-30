Ревакцинацию лучше делать другой прививкой
Смена вакцин для ревакцинации усиливает их общую эффективность. К такому выводу пришли ученые из Индии.
Исследователи из Christian Medical College оценили эффективность смены вакцин для ревакцинации, то есть так называемых бустерных инъекций, которые проводятся уже после основного курса. Оказалось, что уровень защиты в организме таких пациентов вырастал. Впрочем, пока полученные результаты не привели к появлению официальные рекомендаций со стороны санитарных органов Индии о комбинировании вакцин для ревакцинации.
Наблюдения продемонстрировали, что эта комбинация существенно увеличивает показатели защитных антител, особенно в зависимости от того, какие вакцины использовались для первоначальных прививок. Так, индийский препарат Covishield в качестве бустерной инъекции давал в 6-10 раз более высокий уровень антител пациентам, которые прошли через первоначальную вакцинацию препаратом Covaxin, чем в том случае, когда и ревакцинация также проводилась Covaxin. Однако той же самой эффективности не наблюдалось в том случае, когда Covaxin давался в качестве бустера после первоначального курса Covishield.
Отметим, что ранее учёные обнаружили высокую эффективность смешивания изначальных вакцин для вакцинации. К примеру, препаратов от AstraZeneca и российского «Спутника», уколы которых проводились с интервалом в три недели. А теперь выясняется, что если ревакцинацию проводить другим препаратом, чем изначальные прививки, то это тоже может принести немалую пользу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Christian Medical College
Медицина
Частная, управляемая христианской общиной медицинская школа, больница и научно-исследовательский институт
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