Учёные попросили людей прислать им клещей
Эксперты из Варшавского университета обратились к жителям Польши с просьбой об отправке в их адрес клещей. Это необходимо для изучения болезни Лайма.
Количество случаев болезни Лайма в Польше растёт, поскольку увеличивается средняя температура. А из-за потепления клещи становятся всё более распространёнными в этой стране. Биологи из Польши просят людей, которые обнаруживали клещи на своём теле, приносить их в Университет Варшавы или отправлять курьером для того, чтобы внести свой посильный вклад в дело изучения болезни Лайма. Цель этого исследования, продолжающегося уже второй год, заключается в тщательном исследовании распространения бактерий, отвечающих за болезнь Лайма, которые не переносят обычные клещи.
В прошлом году факультет паразитологии Варшавского университета собрал почти 900 клещей. В более чем в 20% случаев в этих паразитов были обнаружены бактерии спирохеты, вызывающие болезнь Лайма. Заболеваемость этими бактериями была выявлена у 30 участников исследования. Для того, чтобы помочь учёным, клещей необходимо доставлять в Варшавский университет свежими, то есть в течение трех дней после снятия с кожи.
Кроме того, добровольные помощники польских учёных должны будут заполнить специальный вопросник и подписать информированное согласие, а также пройти через две анкеты в режиме онлайн – одну через три дня после удаления клещей, а ещё одну через 8 недель. Ожидается, что кампания по сборке клещей в Польше закончится в конце сентября. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Варшавский университет
Медицина
одно из крупнейших и самых престижных государственных высших учебных заведений Польши, основанное в 1816 году в Царстве Польском Российской империи
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