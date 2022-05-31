Цвет детских купальников может спасать жизни
Исследование показало, что в некоторых случаях от цвета детских купальных костюмов зависят жизни детей. Это помогает предотвращать утопления, как установили учёные из США.
Когда большинство родителей покупает плавки или купальники для своих детей, они обычно ориентируются на их любимые цвета, каких-то персонажей из мультфильмов, моду или удобство. Однако недавнее исследование компании, специализирующейся в деле безопасности на воде, показало, что цвет детских купальных принадлежностей имеет определяющее значение в деле спасения их жизней. Дело в том, что ребёнка необходимо хорошо рассмотреть в воде, особенно если он пошел ко дну. Это важно не только в открытом водоёме, но и в бассейне. Многие дети тонут на глазах у взрослых, которых просто не замечают этого, поскольку цвета купальников сливаются с цветом воды
И вот теперь ученые выяснили, что белый и светло-синий цвета являются абсолютно неподходящими при выборе детских купальных костюмов. Если малыши плавают именно в них, то вероятность их незаметного для окружающих утопления максимально высокая. А вот для того, чтобы их заметили, необходимо подбирать купальные принадлежности розового или апельсиново-жёлтого оттенка.
Хотя тёмные цвета также хорошо видны в светлом водоеме, иногда они могут восприниматься в качестве листьев, грязи или просто теней. Поэтому эксперты не рекомендуют выбирать что-то тёмное, серое или чёрное. Покупайте неоново розовые и неоново оранжевые купальники и плавки для своих детей, чтобы максимально защитить их. Это и продемонстрировали тесты не только в бассейнах, но и в открытых водоёмах, включая озёра и моря. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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