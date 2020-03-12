Названы причины изменения цвета глаз

У некоторых людей наблюдается наследственная возможность изменения цвета глаз. Обычно таким свойством наделены обладатели зелено-голубых или орехово-зеленых глаз. Таких людей часто называют хамелеонами. Примечательно, что их глаза могут менять цвет от различных внешних факторов, вплоть до изменений в погоде.Еще одной причиной изменения цвета глаз могут быть сильные эмоции. Ученые определили, что восторг, ярость и гнев делают цвет глаз более чистым и насыщенным. Яркость цвета глаз повышает выделение слез.Долго нахождение под солнцем немного затемняет цвет глаз из-за того, что под влиянием солнечных лучей организм начинает активнее вырабатывать меланин.