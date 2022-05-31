Горы и пляжи люди связывают с чистым воздухом
Большинство людей полагает, что в горах и на пляже самый чистый воздух на планете. К такому выводу пришли учёные из Университета Миннесоты.
Где имеется самый чистый воздух на планете? Проведённый американскими учёными социологический опрос показал - большинство людей считают, что дышать полной грудью можно именно в горах. На втором месте по популярности пляжи, и люди также полагают, что свежий морской бриз обеспечивает им максимально полезный для здоровья кислород. Наконец, на третьем месте расположились леса, а на четвёртом - собственные жилища людей.
Естественно, что свежесть воздуха не зависит от природного ландшафта. Например, в некоторых бедных, карибских, африканских и азиатских странах пляжи могут становиться местом скопления огромной массы мусора, и вдыхание этого аромата вовсе не способствует укреплению здоровья. Кроме того, если какие-то горы расположены неподалеку от вредных производств, то и в этом случае целительной свежести не добиться. Кроме того, проживание высоко в горах лишает человека привычного уровня кислорода, которые имеет значение, так что ему ещё придётся акклиматизироваться к подобного рода обстановки. А некоторым людям это не удаётся и вовсе. Однако проблема свежего воздуха становится очень актуальной, поскольку человечество столкнулось с самым серьёзным экологическим кризисом за весь период своего существования.
Не случайно, что почти 70% участников опроса заявили, что если бы могли, то закачали бы свежий воздух в бутылку в каком-нибудь чистом месте и увезли бы его с собой домой. Пока что частные компании не дошли до продажи бутылок с чистым воздухом, но вполне возможно, в некоторых странах это уже станет актуальным в самое ближайшее время. Конечно, если власти не сделают всё необходимое для того чтобы спасти экологическую обстановку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
Медицина
исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле, самых крупных городах штата Миннесота
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