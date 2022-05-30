«Подкармливайте бактерии творогом»: Малышева назвала продукты для хорошего настроения

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шоколад

Чтобы поддержать хорошее настроение, нужно выбирать «правильные» продукты, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Речь идет о твороге, грецких орехах и черном шоколаде. Например, творог способствует выработке серотонина, который на 80% формируют бактерии толстого кишечника. Эти бактерии, по словам ведущих программы, нужно «подкармливать» творогом.

Кроме того, творог помогает сбросить вес, является отличным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также кальция, магния, калия, фосфора, цинка и селения.

В грецких орехах содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3, улучшающие функцию мозга, повышающие настроение, защищающие от развития атеросклероза. Эти орехи, несмотря на высокое содержание жиров, помогут снизить уровень холестерина в крови.

Недавно ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что наиболее полезными орехами, особенно для кишечника и сердца, являются именно грецкие орехи. Если съедать всего от 60 до 80 граммов таких орехов ежедневно, то можно значительно улучшить работу кишечника и сердца.

Хорошее настроение обеспечат 25-50 граммов качественного горького шоколада. Содержащиеся в нем вещества расширяют сосуды и снижают артериальное давление. Оказывают антиоксидантное действие, снижает уровень холестерина, помогают снизить риски инфаркта, стенокардии и инсульта.

Серотонин, который называют гормоном удовольствия, — известный регулятор настроения и поведения. Он концентрируется в желудке и кишечнике, в крови и центральной нервной системе. При его нехватке человек впадает в хандру и много ест, пытаясь буквально «заесть» стресс и тревожность.

Серотонина много в продуктах с высоким содержанием триптофана. Это:

  • Яичный белок. 
  • Сыр. 
  • Ананас. 
  • Тофу. Соевые продукты, как и другие бобовые, богаты триптофаном. 
  • Лосось. 
  • Все орехи и семена содержат триптофан. 
  • Индейка.

Что, кроме еды, повышает уровень серотонина?
  • Солнечный свет.
  • Физическая нагрузка, которая вам по душе. Лучше всего на свежем воздухе.
  • Правильное питание.
  • Позитивный взгляд на жизнь.
  • Здоровый полноценный сон.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятел
Теги : Елена Малышева, серотонин, тревожность