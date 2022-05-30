«Подкармливайте бактерии творогом»: Малышева назвала продукты для хорошего настроения
Чтобы поддержать хорошее настроение, нужно выбирать «правильные» продукты, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Речь идет о твороге, грецких орехах и черном шоколаде. Например, творог способствует выработке серотонина, который на 80% формируют бактерии толстого кишечника. Эти бактерии, по словам ведущих программы, нужно «подкармливать» творогом.
Кроме того, творог помогает сбросить вес, является отличным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также кальция, магния, калия, фосфора, цинка и селения.
В грецких орехах содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3, улучшающие функцию мозга, повышающие настроение, защищающие от развития атеросклероза. Эти орехи, несмотря на высокое содержание жиров, помогут снизить уровень холестерина в крови.
Недавно ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что наиболее полезными орехами, особенно для кишечника и сердца, являются именно грецкие орехи. Если съедать всего от 60 до 80 граммов таких орехов ежедневно, то можно значительно улучшить работу кишечника и сердца.
Хорошее настроение обеспечат 25-50 граммов качественного горького шоколада. Содержащиеся в нем вещества расширяют сосуды и снижают артериальное давление. Оказывают антиоксидантное действие, снижает уровень холестерина, помогают снизить риски инфаркта, стенокардии и инсульта.
Серотонин, который называют гормоном удовольствия, — известный регулятор настроения и поведения. Он концентрируется в желудке и кишечнике, в крови и центральной нервной системе. При его нехватке человек впадает в хандру и много ест, пытаясь буквально «заесть» стресс и тревожность.
Серотонина много в продуктах с высоким содержанием триптофана. Это:
- Яичный белок.
- Сыр.
- Ананас.
- Тофу. Соевые продукты, как и другие бобовые, богаты триптофаном.
- Лосось.
- Все орехи и семена содержат триптофан.
- Индейка.
Что, кроме еды, повышает уровень серотонина?
- Солнечный свет.
- Физическая нагрузка, которая вам по душе. Лучше всего на свежем воздухе.
- Правильное питание.
- Позитивный взгляд на жизнь.
- Здоровый полноценный сон.
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Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятел
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