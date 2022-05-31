В каких случаях изжога приводит к раку: что такое пищевод Барретта

— Понимание того, как именно начинается рак пищевода, является краеугольным камнем разработки терапевтических стратегий для победы над болезнью. Если мы сможем точно определить, какие гены активируются в самом начале, то мы сможем разработать совершенно новые противораковые методы лечения, нацеленные на них, — сказал доктор Бенджамин Бек из Свободного университета Брюсселя в Бельгии, выступая перед Worldwide Cancer Research.

изжога, кислый привкус во рту;

отрыжка кислым или горьким;

срыгивание;

боли за грудиной, затруднение глотания;

избыточное слюноотделение особенно во время сна;

чувство жжения за грудиной, усиливающиеся после еды, в положении лёжа, при наклоне, физнагрузке, особенно подъёме тяжести;

ночной кашель.