В каких случаях изжога приводит к раку: что такое пищевод Барретта
Изжогой называют чувство дискомфорта и жжения в верхней части живота и за грудиной – по ходу пищевода. Она может значительно снижать качество жизни.
Изжога возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Если это состояние игнорировать, может возникнуть рак пищевода, сообщили британские медики.
Кислотный рефлюкс – заболевание, которое вызывает жжение (изжогу) в нижней части грудной клетки. При этом происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.
Ученые решили выяснить, почему и как изжога приводит к раку.
У некоторых людей хронический кислотный рефлюкс раздражает и повреждает клетки, выстилающие пищевод, что в конечном итоге приводит к изменению формы клеток и их аномальному росту. Они перерождаются в раковые.
Эти клетки начинают больше походить на клетки желудка и меньше — на клетки пищевода. Такое состояние называется пищеводом Барретта.
Пищевод Барретта — особое состояние, которое характеризуется метаплазией плоского эпителия пищевода, то есть замещением его цилиндрическим эпителием по типу кишечного. Это происходит при длительном течении рефлюксной болезни и является одним из самых серьезных её осложнений.
Если болезнь Барретта остается незамеченной, клетки могут продолжать изменяться до тех пор, пока не разовьется раковая опухоль. По данным экспертов, только у пяти-десяти процентов людей с постоянным кислотным рефлюксом разовьется болезнь Барретта, а у 5-10 процентов из них разовьется рак пищевода.
Таким образом, поврежденные клетки пищевода из здоровой клетки превращаются в клетку Барретта, а затем в раковую клетку.
— Понимание того, как именно начинается рак пищевода, является краеугольным камнем разработки терапевтических стратегий для победы над болезнью. Если мы сможем точно определить, какие гены активируются в самом начале, то мы сможем разработать совершенно новые противораковые методы лечения, нацеленные на них, — сказал доктор Бенджамин Бек из Свободного университета Брюсселя в Бельгии, выступая перед Worldwide Cancer Research.
Симптомы пищевода Баретта
- изжога, кислый привкус во рту;
- отрыжка кислым или горьким;
- срыгивание;
- боли за грудиной, затруднение глотания;
- избыточное слюноотделение особенно во время сна;
- чувство жжения за грудиной, усиливающиеся после еды, в положении лёжа, при наклоне, физнагрузке, особенно подъёме тяжести;
- ночной кашель.
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