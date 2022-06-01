Роспотребнадзор считает ситуацию в России стабильной
По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации остаётся стабильной. Вместе с тем, Попова напомнила о сохранении эпидемиологических рисков.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова участвовала в совещание с руководителями региональных отделений, расположенных в различных субъектах России. На совещании отмечалось, что, в целом, сложившаяся эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабильна, несмотря на то, что в 43 регионах отмечается превышение средних цифр заболеваемости коронавирусной инфекцией, а сам рост зафиксирован уже в 72 регионах. Вместе с тем, показатели госпитализаций и смертности остаются на стабильном уровне.
По количеству умирающих от коронавируса Россия остаётся на втором месте после США, это всё ещё очень много. Однако показатели заболеваемости на 100 000 человек в нашей стране снизились. Правда, радоваться этому преждевременно, поскольку снижаются и объемы тестирований. Уже почти 70% выявленных носителей коронавирусной инфекции госпитализируют, а это показывает, что тестов проводится очень мало, так как в реальности жертвы Омикрона крайне редко попадают в больницы.
На Омикрон приходится почти уже 100% всех заражений коронавирусом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре. Хотя этот штамм продолжает неприятно удивлять человечество своими мутациями, непосредственной угрозы новой волны в России пока нет. Однако она может образоваться к осени с наступлением прохладного сезона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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