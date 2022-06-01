Снижение скорости ходьбы связали со старческим слабоумием
Учёные пришли к неожиданному выводу о том, что снижение скорости ходьбы с возрастом может быть сигналом скорого начала старческого слабоумия. Правда, это явление отмечается столь повсеместно, что пугаться пока не следует.
Для физически здоровых людей ходьба является значительной частью повседневной жизни. Кроме того, учёные всё более активно пропагандируют пешие прогулки, и их популярность действительно резко выросла за последние два года пандемии. Теперь выясняется, что данные прогулки имеют даже большую ценность, чем нам казалось. Снижение скорости ходьбы связано с началом деменции у пожилых людей, как показали данные исследования с участием 19 000 относительно здоровых пенсионеров США и Австралии.
В период с 2010 по 2017 годы походка этих людей оценивалась каждые два года наряду с креативными функциями мозга. Ученые искали связь между снижением скорости пешей ходьбы и интеллекта. Ухудшение походки определялось, как снижение её скорости на 0,05 м в секунду с каждым годом, а аналогичное сокращение когнитивных функций оценивалось серией тестов на осознание и скорость обработки информации. Авторы исследования смогли установить наличие связи между людьми, у которых на протяжении многих лет наблюдалась замедленная походка, с последующим развитием деменции. Из более чем 19 000 участников 16 855 были определены в группу риска в связи с угрозой развития старческого слабоумия.
Столь огромная пропорция объясняется просто - у большинства из нас с возрастом скорость походки снижается. И это естественно, поскольку сокращается мышечная сила человека, и пожилые люди намного менее выносливы, чем 20-летние. Но исследователи всё-таки обнаружили связь между устойчивым сокращением скорости ходьбы и последующем риском развитии деменции, если эта самое скорость также сопровождалась и снижением когнитивных функций. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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