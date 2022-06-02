ВОЗ предрекает более заразные штаммы коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что в будущем на планету могут обрушиться новые и ещё более заразные штаммы коронавируса. Человечеству необходимо быть к этому готовым.
По словам экспертов Всемирной организации здравоохранения, будущие штаммы коронавируса, которые ещё только предстоит идентифицировать, с высокой степенью вероятности будут более заразными. Однако неизвестно, вырастет ли вместе с уровнем заразности и тяжесть симптомов инфекции, которую они будут провоцировать. Штамм Омикрон в несколько раз заразней штамма Дельта, однако он вызывает намного менее тяжёлые симптомы у большинства заразившихся.
Впрочем, существует и другая точка зрения. Утверждается, что Омикрон провоцирует такую же тяжелую коронавирусную инфекцию, просто большинство жителей развитых стран уже вакцинировались или переболели. А значит, в их организме есть антитела и Т-клетки, распознающие коронавирус. И в этом случае вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции ниже. Тем важнее продолжать делать вакцины, хотя бы каждые полгода. Только таким образом можно добиться сохранения устойчивого высокого иммунитета как против действующих, так и против новых штаммов.
Более 6,28 млн человек умерло от коронавируса на нашей планете, по официальным оценкам экспертов. А по неофициальным, таковых в три раза больше, то есть смертность приближается к 20 млн. Америка занимает по количеству летальных исходов первое место в мире, там умерло более миллиона человек. Россия на четвёртом месте после Бразилии и Индии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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