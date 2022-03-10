Новый штамм коронавируса обнаружен в Европе
Европейские учёные и эпидемиологи выявили на территории континента новый штамм коронавируса под названием Дельтакрон. Он представляет собой соединение штаммов Дельта и Омикрон.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения и многих других научных организаций не раз говорили о том, что Омикрон не станет последней мутацией коронавируса, поскольку уровень вакцинации на нашей планете всё ещё очень низок. В некоторых африканских странах он не превышает 15%, а в России до сих пор не может перевалить через 50% от всего населения страны. Поэтому в таких условиях коронавирус будет бесконтрольно распространяться между людьми и заражать всё большее их число. И вот штаммы Дельта и Омикрон соединились между собой, образовав новую версию коронавируса под названием Дельтакрон.
При этом штамм Дельта является очень опасным, так как вызывает тяжелую форму коронавируса, а штамм Омикрон чаще провоцирует более лёгкие формы. Дельтакрон обнаружен на территории нескольких стран, включая Францию, Голландию и Данию. Пока, по словам Марины Ван Керкхове из ВОЗ, уровень заражений находится на низкой отметке.
Во Всемирной организации здравоохранения 7 марта уже обсуждали появление штамма Дельтакрон и то, что нужно делать в сложившихся обстоятельствах. Впервые о способности Дельты и Омикрона соединяться стало известно в самом начале нынешнего года после сообщения учёных из Университета Кипра. Тогда высказывались мнения о том, что Дельтакрон - это не отдельный штамм, а просто результат смешивания между собой двух культур при плохой очистке стекла для микроскопа в лаборатории. Но теперь установлено, что это всё-таки полноценная мутация. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Марина Ван Керкхове
Медицина
Американский эпидемиолог- инфекционист. Является техническим руководителем по реагированию на COVID-19 и руководителем подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ.
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