Протеиновые коктейли: четыре распространенных напитка, которые мешают худеть

— Хотя это самое главное объяснение потери веса, важно помнить, что потеря веса — это гораздо больше, чем «меньше есть и больше заниматься спортом», например, состав вашего рациона, отношение к еде, ежедневные привычки и, конечно, генетика. Потеря веса лучше всего достигается и поддерживается, когда вы действительно осведомлены о порциях углеводов, белков и жиров, которые вам подходят, а также знаете, как быть гибкими, когда что-то идет не по плану, — отметила диетолог.

— Всегда лучше сделать смузи, который сохраняет клетчатку из фруктов и замедляет выброс сахара в кровь, — подчеркнула Кларксон.

— Однако важно выбрать протеиновый порошок, который изготовлен из источника белка хорошего качества и не содержит большого количества добавленных/скрытых сахаров, — отметила эксперт.

— Однако смузи с контролируемой порцией фруктов с высоким содержанием клетчатки, небольшим количеством белка и небольшой порцией полезных жиров (например, семян чиа или горсткой орехов) может быть очень сбалансированным и полезным для похудения вариантом закуски или завтрака, — рассказала диетолог.