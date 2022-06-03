Курильщики прячут пачки с неприятными картинками
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что американские курильщики предпочитают скрывать пачки сигарет с неприятными для них графическими изображениями. К примеру, ампутированные конечности, поражённых раком лёгкие и тому подобные кошмары.
Исследование показало, что курильщики на 38% чаще прятали пачки сигарет с неприятными графическими изображениями возможных последствий своей вредной привычки. Но когда они получали самые обычные на вид пачки, то уже не стеснялись демонстрировать их окружающим. А значит, курильщики стыдились не собственно курения, а тех самых изображений на пачках с сигаретами. Было высказано предположение, что подобное поведение может повлиять на социальную приемлемость курения среди подростков. Следовательно, страшные картинки нужно продолжать публиковать на пачках с сигаретами.
Авторы исследования изготовили специальные пачки, куда наносили картинки больной стопы, новорождённого с дыхательной трубкой или опухолей горла. В исследованиях приняли участие 537 курильщиков из Сан-Диего, которые соглашались приобретать сигареты своих любимых марок в особых упаковках. Добровольцев разделили произвольно на три группы в зависимости от дизайна сигаретных пачек. В одной были предупреждающие картинки, в другой стандартные пачки сигарет для США, а в третьей - пачки без всяких предупреждений вообще.
Отметим, что те самые графические предупреждающие этикетки используются на пачках сигарет в более чем в 120 странах включая и Россию. Но в США это всё ещё не распространено, хотя аж в 2009 году Конгресс дал подобное указание. Однако табачная промышленность всё время ставит юридические препоны на пути внедрения этого довольно эффективного средства борьбы с курением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Диего
Медицина
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, США
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