Пациентам с коронавирусом угрожает опасная болезнь почек
Миллионы переживших COVID-19 пациентов могут иметь ещё не диагностированную и потенциально смертельно опасную острую почечную недостаточность. К такому безрадостному выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда.
Австралийские учёные установили, что 20% госпитализированных с коронавирусом пациентов и практически 40% побывавших с этой инфекцией в реанимации сталкиваются с острой почечной недостаточностью (ОПН) - состоянием, при котором почки не могут фильтровать отходы из крови. А некоторые эксперты считают, что распространённость этого опасного недуга у жертв COVID-19 может быть ещё в два раза выше. Тесты на данную болезнь, которые проводятся с помощью контроля мочеиспускания пациента и уровня креатинина в крови, показывают распространённость проблемы. Если у пациента уровень креатинина вырос ещё до госпитализации, то диагноз ОПН ему могут и не поставить.
Авторы исследования подчеркивают, что врачи часто пропускают ОПН и не подготавливают пациента к этому осложнению в первые критические важные дни после госпитализации. Это довольно шокирующее открытие, которое очень важно, поскольку исследователи установили, что жертвы коронавируса с ОПН имеют более плохие прогнозы и чаще умирают, чем пациенты с другими вирусами.
Своевременная диагностика ОПН крайне важна, так как существуют довольно эффективные и простые методы её лечения на раннем этапе. К примеру, увеличение уровня увлажненности пациента и отказ от приёма лекарств, которые могут быть токсичными для почек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Квинсленда
Медицина
старейший университет австралийского штата Квинсленд, образован 10 декабря 1909 года
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