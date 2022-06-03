Дети всё чаще сталкиваются с отравлениями мелатонином
Врачи сообщают о росте количества отравлений мелатонином среди детей. К препаратам с этим компонентом всё чаще прибегают для регулирования проблем со сном.
Американские исследователи из Детского госпиталя Мичигана призывают уделять больше внимания проблеме отравлений детей мелатонином - препаратом, который предназначен для регулирования сна. Гормон мелатонин натуральным образом вызывает у нас чувство сонливости, но недостаточное его количество в организме из-за стресса или других факторов приводит к бессоннице. И вот для восстановления нормальных циклов сна и пробуждения многие люди приобретают к добавкам с мелатонином, и они особенно стали популярны среди детей и подростков, которые часто имеют проблемы со сном. Однако в прошлом году американские Центры по борьбе с отравлениями зарегистрировали более 52 000 звонков от детей, употребляющих огромное количество добавок с мелатонином. Это в 6 раз больше, чем было зафиксировано десятилетием ранее.
Большая часть этих звонков касалась маленьких детей, который случайно добирались до емкостей с мелатонином. Тем более, что в некоторых случаях этот гормон выпускается в виде жвачек для детей. Некоторые родители ошибочно воспринимают мелатонин в качестве какого-то витамина и оставляют его в открытом доступе. Но на самом деле это средство, способное спровоцировать серьёзный вред. Мелатонин в качестве пищевых добавок для борьбы с бессонницей стал очень популярным несколько лет тому назад, с 2016 по 2020 годы продажи этих добавок выросли на 150%. В США мелатонин не регулируется как лекарственное средство. Из-за этого санитарные органы не следят за качеством выпускаемых добавок, за аккуратностью используемых там доз и за другими вещами.
На самом деле, информация на этикетке может отличаться от того, что человек приобретает в реальности, а в некоторых странах безрецептурная продажа мелатонина детям вообще запрещена. Взрослые люди могут вынести относительно большие дозы мелатонина без существенного вреда, но никакого антидота при передозировках не существует. Если ребёнок употребил слишком большое количество мелатонина, то существует риск осложнений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Детский госпиталь Мичигана
Медицина
некоммерческая детская больница неотложной помощи, расположенная в Детройте, штат Мичиган
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