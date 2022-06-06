Иммунотерапия лечит рак кишечника
Американские учёные завершили вторую фазу клинических исследований иммунотерапевтического препарата достарлимаба. Он оказался особенно эффективным среди пациентов со специфическим подтипом рака прямой кишки.
Только в прошлом году более чем у 45 000 жителей США диагностировали рак прямой кишки, и многие из пациентов были люди моложе 65 лет. К сожалению, этот рак относится к числу наиболее тяжелых. Приблизительно у 10% пациентов на молекулярном уровне отмечается дефицит ферментов репарации несоответствия, из-за этого наблюдается меньшая чувствительность к химиотерапии и облучению, что увеличивает вероятность хирургического лечения. А оно чревато очень серьёзными последствиями для здоровья, включая дисфункцию кишечника, повреждения нервов и тому подобные неприятности.
В этой связи особенно приятно отметить первоначальные результаты, демонстрирующие значительные преимущества использования достарлимаба. Исследование проводилось учеными из Университета Северной Каролины, которые получили весьма обнадеживающие итоги. Правда, пока их стоит рассматривать с осторожностью, поскольку полученные результаты нужно воспроизвести в гораздо более разнообразной популяции участников. Наконец, пока неизвестно, как долго сохраняется действие препарата, и может ли он применяться в долгосрочной перспективе.
Пациенты в этом исследовании наблюдались на срок от шести месяцев до двух лет. Реакция всех 12 пациентов было очень хорошей, она намного превзошла ожидания специалистов. Так, с использованием достарлимаба исчезли некоторые из наиболее тяжёлых симптомов вроде болей и кровотечений. Учёные полагают, что в ближайшее время стоит попробовать при лечении рака прямой кишки и другие иммунотерапевтические препараты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Северной Каролины
Медицина
исследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США
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