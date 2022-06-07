Жир на животе помогает костям восстанавливаться
Исследование показало, что наличие жира на животе может приносить совершенно неожиданную пользу для человека. Оказывается, он способствует более быстрому восстановлению костей, как установили учёные из Мельбурнского университета в Австралии.
Стволовые клетки из жира в области живота помогают восстанавливать кости и ускоряют реабилитацию пациентов после операций по замене коленных суставов. Учёные обнаружили что эти стволовые клетки - сырой исходный материал нашего организма для процессов восстановления - могут становиться впоследствии костными клетками, если воздействовать на них звуковыми волнами всего в течение 10 минут ежедневно 5 дней подряд.
Затем эти новые клетки можно использовать для восстановления костей. Они участвуют в разных процессах от обеспечения большей эффективности замены коленных суставов до зубных имплантов, хирургических операций на позвоночнике и даже исправления родовых дефектов. Кости, к сожалению, далеко не всегда самовосстанавливаются. Ещё в 2019 году исследование показало, что 10% всех переломов без специальной терапии не срастаются.
Стволовые клетки уже используются для ускорения процессов заживления, так как они могут улучшать, заменять или регенерировать поврежденные ткани и органы. Это так называемый процесс тканевой инженерии. Под определёнными обстоятельствами в нашем организме или в условиях лаборатории стволовые клетки делятся и формируют так называемые дочерние клетки, которые потом можно запрограммировать для превращения в специфическую разновидность клеток, например, крови или кожи.
Однако создание костных клеток на основе стволовых до последнего времени было очень сложным процессом. Огромному количеству стволовых клеток требуется достаточно интенсивный рост для превращения в костные клетки - многим миллионам. И это существенная проблема. Новый подход использует звуковые волны, под воздействием которых костные клетки растут очень быстро - в течение каких-то дней, а не недель, как ранее. И их даже не требуется извлекать в ходе болезненной хирургической процедуры из костного мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мельбурна
Медицина
государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в Парквилле, одном из центральных районов города Мельбурна
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