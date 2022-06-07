Лучший уход жертвы деменции получают в хосписе
Изначально хосписы создавались для неизлечимых пациентов с опухолями и неврологическими заболеваниями, но теперь туда всё чаще доставляют жертв старческого слабоумия. И исследование показало, что там они получают самый лучший уход.
Течение старческого слабоумия, которое затягивается порой на долгие годы, это огромное испытание для родственников пациентов, чаще всего и занимающихся уходом за ними. Если они не могут позволить нанять круглосуточную сиделку, то им самим приходится в режиме 24 часа в сутки отслеживать все передвижения больного, который уже не отвечает ни за какие свои действия и оказывается способным на всё. Не случайно многие родственники пациентов с деменцией впоследствии сами сталкиваются с очень тяжёлыми болезнями. И вот учёные из Медицинской школы Икана при Медцентре Маунт-Синай в США установили, что хоспис является идеальным местом для таких больных, так как там они могут рассчитывать на лучший уход.
Изначально хосписы создавались для жертв терминальных заболеваний, которым оставалось жить несколько недель или месяцев. Но теперь в американских хосписах почти у половины пациентов именно старческое слабоумие в поздней стадии, когда они уже не узнают никого из окружающих. Оказалось, что персонал хосписа обеспечивает им наилучшие условия, и уровень беспокойств и печали у таких пациентов снижается. Впрочем, далеко не всегда они могут попасть в это учреждения, поскольку для этого даже в США требуется соответствовать многочисленным критериям.
Пребывание в хосписе оплачивается за счёт программы страхования пожилых людей Medicare, а также некоторых частных страховых компаний. В американском исследовании приняли участие чуть более 2 000 пожилых людей старше 70 лет, около 40% из которых страдали деменцией. В этой группе 59% пользовались услугами хосписов, как проживающие непосредственно в этом учреждении, так и получая визиты медицинского персонала, социальных работников и тому подобных специалистов. Исследователи сравнивали качество ухода в последний месяц жизни между пациентами с деменцией, которые пребывали в хосписе и теми, кто находился на попечении на доверенных лиц, включая родственников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинская школа Икана
Медицина
является частной медицинской школой в Нью-Йорке. Это академическое учебное подразделение Системы здравоохранения Маунт-Синай, которое управляет восемью больничными кампусами в столичном районе Нью-Йорка, включая больницу Маунт-Синай и Нью-Йоркский глазной и ушной лазарет.
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