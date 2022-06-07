Лучший уход жертвы деменции получают в хосписе

Медицинская школа Икана

Медицина

является частной медицинской школой в Нью-Йорке. Это академическое учебное подразделение Системы здравоохранения Маунт-Синай, которое управляет восемью больничными кампусами в столичном районе Нью-Йорка, включая больницу Маунт-Синай и Нью-Йоркский глазной и ушной лазарет.