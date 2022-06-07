Определено лучшее лечение для редкого детского рака
Исследователи из Университета Манчестера определили наилучший вид лечения редкого детского рака, охватывающего кости и мягкие ткани. Это должно помочь в терапии детей с весьма неблагоприятными прогнозами.
Повышенная дозировка лекарственного препарата ифосфамида является наилучшим способом лечения детей с саркомой Юинга, как установили британские учёные. Сегодня пятилетняя выживаемость жертв саркомы Юинга составляет всего 15%. Это очень редкий рак, и ежегодно его диагностируют всего у около 60 детей на территории всей Великобритании. Стандартного лечения для рецидивов саркома Юинга нет.
Исследование оценило четыре химиотерапевтических режима, часто использующихся при этой болезни, чтобы выявить наилучший. В анализ вошло сравнение ифосфамида и топотекана в сочетании с циклофосфомидом. Установлено, что продолжительность времени, в течение которого юные пациенты не сталкивались с дальнейшим прогрессированием опухолей или появления вторичных злокачественных новообразований, при ифосфамиде составила 5,7 месяцев, а при втором режиме - только 3,7 месяца.
Средняя выживаемость для детей на ифосфамиде составляла 16,8 месяцев, по сравнению с 10,4 месяцами на топотекане с циклофосфамидом. Это первое рандомизированное клиническое исследование, которое сравнило различные химиотерапевтические методики на 451 пациенте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манчестера
Медицина
один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича»
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