Жертвам инфаркта поможет специальный гель
Учёные из Манчестерского университета разработали особый гель, который способен восстановить вызванный инфарктом ущерб сердечной мышцы. Он состоит из аминокислот пептидов - строительных блоков белков.
Биорастворимый гель может регенерировать ткани и восстановить тот ущерб, которые получает сердце из-за инфаркта миокарда, как показывает исследование. Этот гель способен доставлять клетки непосредственно в живое сердце, питая его и позволяя клеткам расти. Он состоит из аминокислот пептидов, являющихся строительными блоками белков.
Гель можно вводить в сердце в форме жидкости перед тем, как он затвердеет и удержит клетки на месте по мере их пересадки в сердце. Когда здоровые лабораторные мыши получили инъекции этого геля, то и через две недели он сохранялся в их сердцах. И хотя исследование пока находится на стадии опытов над животными, потенциал новой технологии в деле восстановления повреждённых инфарктом сердец выглядит очень значительно.
Исследователи уже давно искали способы введения новых клеток в повреждённые сердца для их восстановления и снижения риска развития сердечной недостаточности. Но, как это было всегда, когда клетки посредством инъекций вводили в сердце, не более 1% из них оставались там и выживали, а другие клетки погибали. И вот в ходе последнего по времени исследования его авторы добавили человеческие клетки, запрограммированные на превращения в клетки сердечной мышцы, в гель, где они удерживаются на месте и растут на протяжении трех недель. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манчестера
Медицина
один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича». Расположен в городе Манчестер.
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