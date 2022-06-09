Число заболевших ковидом в Краснодарском крае подскочило в четыре раза
За истекшие сутки количество выявленных коронавирусных инфекций в Краснодарском крае увеличилось в четыре раза. Правда, эта цифра всё равно является относительно небольшой.
Если 7 июня на территории Краснодарского края выявили 21 заболевшего коронавирусом, то 8 июня уже 87 пациентов. Однако для региона с такими популярными курортными местами, как Сочи, Туапсе, да и сам город-миллионник Краснодар, это не очень высокие показатели. Сообщается, что больше всего заболевших в Новороссийске - там их 20 человек. В крупнейшем городе региона Краснодаре 19, в Сочи - 9.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусную инфекцию выявили у чуть более 261 000 человек, и свыше 250 000 выздоровели, около 11 000 скончались. При этом показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет менее 30 человек. Отметим, что Краснодар является очень популярным местом для поездок россиян, и каждое лето он принимает миллионы туристов. В этой связи здесь заболеваемость коронавирусом может быть намного выше, чем в других регионах.
Уже сейчас Краснодар соответствует трем из 5 критериев региона, свободного от коронавируса. Здесь заболевает не более 30 человек на 100 000, отмечается достаточный охват тестированием населения, а загруженность коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусной инфекцией, не превышает 30%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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