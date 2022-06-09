Любовным зельем начнут торговать в аптеках
Всего через несколько лет в аптеках могут появиться средства для наружного и внутреннего применения, вызывающие у человека ощущение влюблённости. Это не научная фантастика, а вполне реальный факт, и над данной технологией уже вовсю работают учёные.
Эксперты полагают, что самое настоящее научно обоснованное любовное зелье может появится на полках аптек через 3-5 лет. Речь идёт о лекарствах, основанных на так называемом «гормоне любви» окситоцине, который в низких дозах может способствовать возникновению романтических чувств или их повторному воскрешению среди тех пар, которые уже давно живут вместе и несколько подустали друг от друга. Эта разновидность антидепрессантов также может выдаваться и людям, которых бросили партнеры.
Антропологи из Оксфордского университета утверждают, что некоторые лекарственные препараты могут в мозге вызывать эффект влюблённости. Однако существует большой ряд этических вопросов в этой связи, но даже с учётом всего этого появление любовного зелья уже маячит на горизонте. Науке хорошо известно о нейрохимии любви и о том, какие именно гормоны и в каких дозах вызывают это ощущение, как долго оно сохраняется, и какое действие производит на человека.
А раз эта информация имеется, то ученым ничего не стоит усилить любовь либо, что также вероятно, помочь людям с безответной любовью избавиться от этого ощущения, то есть с помощью других препаратов снизить уровень окситоцина. Несчастные влюблённые порой совершают множество отчаянных и не совсем правильных поступков, о которых они потом жалеют. В этом случае им тоже смогут помочь специфические лекарства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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