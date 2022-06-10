Версию об утечке коронавируса из лаборатории будут проверять
Всемирная организация здравоохранения отметила, что существующая версия утечки коронавируса из лаборатории сохраняет свою актуальность. Более того, ВОЗ сформировала специальную группу, которая будет проверять эту версию.
Особая научно-консультативная группа, созданная для изучения происхождение новых патогенов, была образована ещё в 2021 году. В состав этой группы вошли 27 специалистов, представляющих разные страны, включая и россиян. Хотя ныне имеющиеся данные, включая двойное секвенирование, склоняют научный мир к версии о том, что коронавирус всё-таки передался от животных, нельзя исключить, что в лаборатории его искусственно модифицировали, чтобы сделать гораздо более агрессивным.
Подобные предположения высказывали некоторые перебежчики из Китая и даже ответственные учёные. Тем более, что до сих пор не выявлено то самое промежуточное звено, которое стояло между носителями коронавируса летучими мышами и человеком. Напрямую от летучих мышей к людям этот вирус перейти не мог. По распространенной версии, рынок мяса диких животных в китайском городе Ухань - это точка, откуда началось распространение коронавируса.
Однако до сих пор неясно, как он там появился. Тем более, что в городе Ухань находится крупнейший китайский институт по изучению вирусных заболеваний, имеющий статус особо секретного. И именно в его лабораториях теоретически могли проводиться эксперименты с COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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