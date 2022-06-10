Подросткам могут запретить покупать энергетики
Власти Уэльса могут запретить подросткам моложе 16 лет покупать энергетические напитки. Также в планы властей этой британской территории входит запрет на организацию фастфуд-точек рядом со школами для того, чтобы победить детское ожирение.
Власти некоторых западных стран ныне покушаются на фундаментальные свободы человека, если исходить из последних планов. К примеру, в Великобритании уже планируют запретить детям когда-либо в своей жизни покупать сигареты. Если сейчас предельно низкий возраст покупки сигарет составляет 18 лет, то в дальнейшем его будут каждый год увеличилась на 12 месяцев, пока он не достигнет 100 лет. А это будет означать, что никто из нынешнего поколения британских детей уже не сможет покупать сигареты никогда в своей жизни. И вот теперь власти Уэльса объявили, что запретят продажу энергетических напитков лицам моложе 16 лет.
Считается, что энергетики вредят детскому здоровью, так как содержат слишком много калорий. В Великобритании очень остро стоит проблема детского и подросткового ожирения, каждый четвёртый ребёнок является слишком толстым к моменту начала обучения в школе. Ещё одним важным шагом на пути решения этой проблемы будет запрет на организацию фастфуд-кафе и любых мест, где выдают пищу на вынос. Их нельзя будет открывать в непосредственной близости от школьных учреждений.
В одном энергетическом напитке, по оценке экспертов, может содержаться до 21 чайной ложки сахара и такое количество кофеина, какое имеется в трёх чашках кофе. Для юной аудитории запретят рекламировать пищу, содержащую большое количество жира, сахара, соли, а также сладкие напитки. Их исключат и из меню в школьных столовых в самое ближайшее время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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