Новое поколение не сможет покупать сигареты никогда
Сегодняшним детям могут пожизненно запретить покупать сигареты, как это планируют сделать в Великобритании. Это позволит в обозримой перспективе полностью покончить с курением.
В настоящий момент в большинстве стран мира табачные изделия не продают лицам моложе 18 лет, но даже когда дети из Великобритании пересекут эту возрастную отметку и станут взрослыми, им всё равно будет запрещено приобретать сигареты. Такие радикальные рекомендации прозвучали в британском правительстве, в том числе и в ведомстве министра здравоохранения. Он считает, что возрастной лимит на приобретение сигарет, который сейчас составляет 18 лет, каждый год нужно увеличивать на 12 месяцев. Таким образом через некоторое время курильщики просто не смогут приобрести сигареты, так как это всё время будет для них запрещено.
Это не ноу-хау, поскольку подобная практика уже действует на территории Новой Зеландии. Там все граждане, появившиеся на свет после 2008 года, не смогут приобретать сигареты. Но в Великобритании это нововведение пока отвергается некоторыми министрами. Они полагают, что это будет ударом по свободе выбора и по производителям табачных изделий. А вот супермаркетом и сайтом в интернете запретят продавать сигареты, и ритейлерам придется приобретать особую лицензию на это право.
При этом все фильмы и телешоу, в которых изображаются курящие люди, должны будут попасть в возрастную категорию 18 +. Среди других радикальных предложений выплаты будущим матерям с тем, чтобы они бросили курить, а также нанесение на каждую сигарету информации о том, на сколько минут она сокращает продолжительность жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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