Рыбий жир защищает от болезни Альцгеймера
Исследование показало, что у людей с повышенным уровнем жирных кислот Омега-3 в крови риск развития болезни Альцгеймера уменьшается на 49%. К такому выводу пришли ученые из Fatty Acid Research Institute.
Новое исследование показало, что люди с повышенной концентрацией жирных кислот Омега-3 в крови уменьшают вероятность развития у себя наиболее распространённой формы старческого слабоумия болезни Альцгеймера на 49%, по сравнению с теми, у кого показатель жирных кислот намного ниже. Особенно важен приём жирных кислот для лиц, имеющих вариант гена Аpoe4, который сам по себе увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в два раза. Исследование показало, что рыбий жир способен замедлить в этом случае развитие коварной болезни.
Установлено относительно недорогое диетическое вмешательство, которое уменьшает риск болезни, на терапию и уход за жертвами которой расходуются огромные средства во многих странах мира. В исследовании приняли участие 1 490 человек, на момент начала наблюдений не имевших деменции, в возрасте от 65 лет и старше. Учёных особенно интересовала связь докозагексаеновой кислоты с возникновением болезни Альцгеймера. Эта кислота является одним из основных компонентов жирных кислот Омега-3.
Наблюдения показали, что самый высокий показатель кислоты в крови на 49% уменьшал риск развития болезни Альцгеймера, по сравнению с самым низким показателем. Повышенное употребление данной кислоты также способствовало сокращению вероятности развития старческого слабоумия у людей с наследственной предрасположенностью к болезни Альцгеймера. И в их случае максимально высокие дозы жирных кислот оказывали самое большое влияние. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Fatty Acid Research Institute
Медицина
является некоммерческим научно -образовательным фондом. FARI был основан для того, чтобы ускорить открытие влияния жирных кислот на здоровье, в первую очередь жирных кислот омега-3
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