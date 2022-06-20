Эта пищевая добавка уменьшает риск болезни Альцгеймера на 49%
Учёные установили, чтобы докозагексаеновая кислота, содержащаяся в жирных кислотах Омега-3, сокращает риск развития старческого слабоумия. Причём, практически наполовину.
Наверное, каждый из нас знает людей, которые сами столкнулись с болезнью Альцгеймера, либо имеют больных родственников. Это самое распространённая разновидность деменции, только на территории США проживает почти 6 млн человек, страдающих от расстройства, необратимо лишающего памяти. Врачи и ученые все еще пытаются полностью разобраться с причинами деменции и тем, как защитить от неё организм, а также с тем, чем лечить эту болезнь. Но установлено, что получение достаточного количества DHA от жирных кислот Омега-3 может снизить риск болезни Альцгеймера на целых 49%.
Речь о докозагексаеновой кислоте, которая содержится в жирных кислотах Омега-3. Уже известно, что у неё есть потенциал предотвращать такие проблемы со здоровьем, как ревматоидный артрит, заболевания сердца, некоторые виды рака, а также депрессию. И теперь выяснилось, что она также полезна при предотвращении болезни Альцгеймера.
Средний возраст участников исследования составил 65 лет, на момент начала наблюдений ни у кого из них не было признаков деменции. Установлено, что у людей с самым высоким уровнем DHA вероятность диагностирования болезни Альцгеймера сократилась на 49%. Примечательно, что 15 лет назад другая группа учёных пришла к аналогичным выводам. А значит, жирные кислоты Омега-3 точно могут защищать нас от одного из самых страшных заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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