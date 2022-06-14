Клипсы для ушей вылечат от гипертонии
Учёные разработали гаджет, который прикрепляется прямо в уши, что позволяет носить его во время просмотра телевизора. Утверждается, что он помогает снизить артериальное давление.
Стимулирование мозга за счет недорогого по стоимости девайса в течение 30 минут ежедневно поможет уменьшить артериальное давление. Сейчас его испытывают учёные из Университетского колледжа Лондона, которые назвали полученные предварительные результаты клинического исследования с участием 30 человек многообещающими. Гаджет присоединяется к ушам, его можно носить даже во время просмотра телевизора, и он обеспечивает больший эффект в деле снижения артериального давления, чем таблетки против гипертонии.
Использующие этот гаджет люди почувствуют лишь лёгкое покалывание из-за слабого электрического тока, который через уши будет воздействовать на их мозг. Исследователи полагают замечательной саму идею того, что артериальное давление можно контролировать за счёт получасовой ежесуточной стимуляции мозга, причём для этого понадобится всего пару недель.
За счёт столь непродолжительное электрической стимуляции изменяется контроль мозга над всей сердечно-сосудистой системой. Отметим, что пока в авторитетных научных журналах нет опубликованных клинических результатов испытаний этого прибора, но его авторы подчеркивают, что итоги внушают серьёзный оптимизм. От гипертонии в России страдает до 40% взрослого населения, это крупнейший единичный фактор риска инсульта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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